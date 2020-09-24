Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.09.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за все время пандемии в Украине рекордное количество пациентов, которые преодолели коронавирус; Израиль вернул локдаун на две недели, к такому шагу готова и Великобритания; украинские студенты требуют удешевить контракт на обучение через дистанционный режим; силовики вспомнили о янтарокопателях и нагрянули с рейдом; экологи вернули в дикую природу двух пеликанов, которые развлекали посетителей ресторана.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-09-24
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