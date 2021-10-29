Факты ICTV — Выпуск 15:45 (29.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация на фронте обостряется, есть раненые; эпидемия коронавируса прогрессирует. В Украине за сутки почти 27 тыс новых случаев заболевания; Украина закупила более 10 млн доз вакцины CoronaVac; в Одессе с участием Владимира Зеленского стартовал Конгресс местных и региональных властей; энергетический кризис украинских предприятий; Facebook обновляет название на Meta.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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