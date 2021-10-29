Факти ICTV — Випуск 15:45 (29.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація на фронті загострюється, є поранені; епідемія коронавірусу прогресує. В Україні за добу майже 27 тис. нових випадків захворювання; Україна закупила понад 10 млн доз вакцини CoronaVac; в Одесі за участі Володимира Зеленського стартував Конгрес місцевих та регіональних влад; енергетична криза українських підприємств; Facebook оновлює назву на Meta.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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