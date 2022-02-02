Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.02.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: международная поддержка Украины крепнет, сегодня с официальным визитом в Киеве премьер-министр Нидерландов Марк Рютте; в Беларуси начались совместные с Россией учения под названием Союзная решимость-2022; снова позорное видео аварии с народным депутатом в главной роли.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2022-02-02
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