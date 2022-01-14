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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.01.2022)

Олена Фроляк

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Евросоюз уже осудил кибератаки на сайты украинских правительственных учреждений и готов помочь; российские спецслужбы готовят новые провокации; настоящая война развернулась в Киевской области за лес; в Австралии рекордная жара; украинцам на выходных будет донимать шквальный ветер.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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