Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине увеличивается динамика заболевания коронавирусом, больше новых больных и умерших; Минздрав утвердил протокол лечения Covid-19 и готовится к ухудшению ситуации; Украина может производить собственные высокоточные ПЦР-тесты; Франция уже третью неделю на строгом карантине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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