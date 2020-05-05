Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество инфицированных коронавирусом уменьшается. Но в некоторых регионах фиксируют новые очаги заболевания; в Италии уже разрешили ходить на работу, открыли первые кофейни и люди вышли в парки; открытие продовольственных рынков. При каких условиях работают базары и когда они откроются все.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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