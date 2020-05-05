Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні кількість інфікованих на коронавірус зменшується. Але в деяких регіонах фіксують нові осередки захворювання; в Італії вже дозволили ходити на роботу, відкрили перші кав’ярні та люди вийшли в парки; відкриття продовольчих ринків. За яких умов працюють базари і коли вони відчиняться всі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.