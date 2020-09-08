Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки коронавирус убил 57 украинцев; Лукашенко продолжает душить протесты; неизвестные избили пленника Кремля Владимира Балуха; более 800 тыс. штрафов получили украинцы за три месяца новой штрафной системы; в Украине все-таки умеют качественно ремонтировать дороги.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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