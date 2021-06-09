Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: все регионы Украины переходят в зеленую зону; в Харькове мужчина бросил гранату в молодежь; Джо Байден отправляется в турне по Европе; в Укравтодоре рассказали, когда начнут строить Большую кольцевую вокруг столицы, которую планировали 30 лет; непогода продолжает донимать Украину.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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