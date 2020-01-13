Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: власти Ирана извиняются за катастрофу украинского самолета, но к ним много вопросов; президент Зеленский подписал закон о штрафах за кнопкодавство; на Австралию надвигаются мощные ливни и похолодание.

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