Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: влада Ірану вибачається за помилкове збиття українського літака, але до неї чимало запитань; президент Зеленський підписав закон про штрафи за кнопкодавство; на Австралію насуваються потужні зливи і похолодання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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