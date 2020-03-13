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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первая смерть от коронавируса в Украине, женщина в Радомышле поздно обратилась к врачам; Украина закрывает границы для иностранцев, украинцам советуют не выезжать за границу, а тех, кто возвращается с вирусом — будут отправлять на обсервацию; беспрецедентные меры безопасности от коронавируса в мире, страны изолируются друг от друга.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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