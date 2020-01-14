Факты ICTV – Выпуск 18:45 (14.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: хронологогия коммунальной аварии в центре Киева; власти Ирана сообщили об аресте нескольких человек, причастных к сбитию украинского самолета возле Тегерана; в Харькове открыли электронный сервис Е-малятко.

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