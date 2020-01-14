Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хронологогія комунальної аварїі в центрі Києва; влада Ірану повідомила про арешт кількох осіб, причетних до збиття українського літака біля Тегерана; у Харкові відкрили електронний сервіс Є-малятко.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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