Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины, как приветствовали настоящих героев в различных регионах страны; первый вопрос от президента Зеленского озвученное; как живут военные в условиях войны, и кто достоин руководить ими; в столице за сутки сотни заболевших коронавирусом детей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.