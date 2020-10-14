Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины, как приветствовали настоящих героев в различных регионах страны; первый вопрос от президента Зеленского озвученное; как живут военные в условиях войны, и кто достоин руководить ими; в столице за сутки сотни заболевших коронавирусом детей.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-10-14
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