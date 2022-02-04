Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Путин заручился поддержкой Китая в противостоянии с Америкой и НАТО через Украину; украинские металлурги приветствуют соглашение о зоне свободной торговли с Турцией; что делать, если ваш семейный врач заболел или скрылся; на передовой ни одного обстрела за минувшие сутки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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