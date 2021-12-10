Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.12.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с сегодняшнего дня в Украине так называемые пакеты-маечки только за деньги; что необходимо сделать властям, чтобы мы не тратили свою жизнь на постоянные пробки; обязательный контроль технического состояния автобусов. На бумаге его проводят, а вот на самом деле – это большой вопрос.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-12-10
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