Факты ICTV — Выпуск 21:10 (02.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Харьковщине пожар на 400 гектарах, огонь подобрался к деревням — горят дома; в Украине снова антирекрод по количеству больных коронавирусом в сутки; Германия заявила о поразительном событии — установили, чем на самом деле отравили российского оппозиционера Навального.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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