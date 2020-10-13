Факты ICTV — Выпуск 21:10 (13.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как страна будет бороться с распространением коронавируса; возможно ли соблюдать локдаун и при этом не разрушить малый и средний бизнес; в Одессе уволили учительницу рисования, которая во время урока ругала десятилетнюю ученицу за то, что та разговаривает на украинском языке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.