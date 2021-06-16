Факты ICTV — Выпуск 21:10 (16.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зеленский приветствует встречу Байдена и Путина; на востоке страны погиб 24-летний военный Роман Галуха; в отдельном президентском полку активно готовятся ко Дню Независимости; вскоре в украинцев появится возможность посетить государственные резиденции Залесье и Конча-Заспа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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