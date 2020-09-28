Факты ICTV — Выпуск 21:10 (28.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: по делу авиакатастрофы АН-26 опросили уже десятки свидетелей; новые доказательства невиновности нацгвардийца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам; в Нагорном Карабахе продолжаются бои; в Бабьем Яру состоялась репетиция инсталляции до 79 годовщины трагедии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.