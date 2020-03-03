Факты ICTV – Выпуск 6:45 (03.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус и дальше вносит коррективы в повестку дня мира; за минувшие сутки враг на Донбассе 9 раз нарушил режим прекращения огня; правоохранители расследуют обстрел служебного автомобиля Вооруженных сил Украины.

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