Факти ICTV – Випуск 6:45 (03.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус і далі вносить корективи у порядок денний світу; за минулу добу ворог на Донбасі 9 разів порушив режим припинення вогню; правоохоронці розслідують обстріл службового автомобіля Збройних сил України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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