Факты ICTV – Выпуск 6:45 (04.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство признало ошибку в новой системе оплаты за газ; Украина и Турция готовятся к подписанию соглашения о свободной торговле; самолет канадских авиалиний совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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