Факты ICTV — Выпуск 6:45 (10.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество людей, заразившихся коронавирусом в мире за время пандемии уже превысила 28 млн; умер военный, ветеран АТО — Денис Янтарь, с которым в прошлом году во время разведения войск в Донбассе, спорил Владимир Зеленский; теплую, солнечную и бездождевую погоду обещают синоптики по всей Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.