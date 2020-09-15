Факты ICTV — Выпуск 6:45 (15.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: под Киевом прорвало часть газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который поставляет голубое топливо в Европу; пункт пропуска Новые Яриловичи, что на границе с Беларусью, закрыли из-за наплыва хасидов; за минувшие сутки в мире обнаружили 240 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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