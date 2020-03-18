Факты ICTV — Выпуск 6:45 (18.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 14 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два человека умерли; российско-оккупационные войска обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское; Укрзализныця прекращает движение пригородных поездов; коронавирус проник уже во все страны Европы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.