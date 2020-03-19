Факты ICTV — Выпуск 6:45 (19.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса, всего 16 зараженных; не доверять фейкам о коронавирусе призвал в своем очередном обращении президент Украины Владимир Зеленский; полицейские блок-посты для контроля пассажирских перевозок заработали на границах Волынской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.