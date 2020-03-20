Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 6:45 (20.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трое погибших и 26 инфицированных коронавирусом в Украине — вирус распространяется по стране; украинские исследователи разработали тест-системы на выявление коронавируса; в Китае уже вторые сутки не фиксируют новых случаев заболевания коронавируса, болезнь обнаружили только у людей, приехавших из-за рубежа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (19.03.2020)
Факты ICTV. Спорт (19.03.2020)
Факты ICTV. Спорт (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (19.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (19.03.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка