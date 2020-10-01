Факты ICTV — Выпуск 7:15 (01.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три человека погибли в пожарах в Луганской; российский представитель в Минске Грызлов обвинил Киев в “фактическом прекращении выполнения Минских договоренностей”; в Польше — новое правительство, его представил накануне премьер страны Матеуш Моравецкий; в мире отмечают Международный день музыки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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