Факты ICTV – Выпуск 7:15 (10.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Министерство иностранных дел Украины поблагодарило государства, которые поддержали проект резолюции по оккупации Крыма Россией; Нормандский саммит в Париже продолжался до 12 часов ночи, в результате лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об обмене пленными до нового года; по окончании встречи лидеров нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский признался журналистам, что было очень сложно договариваться.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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