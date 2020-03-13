Факты ICTV — Выпуск 7:15 (13.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: общественный транспорт в большинстве украинских городов дезинфицируют; Россия планировала завезти на Донбасс сразу три зенитно-ракетные комплексы Бук перед сбиванием 2014 года пассажирского рейса MH17.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 6:45.

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