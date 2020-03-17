Факты ICTV — Выпуск 7:15 (17.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уже 7 подтвержденных случаев заражения коронавирусом; в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей сейчас очередь из грузовиков; 1 млн лабораторных тестов и 3 млн быстрых тестов на выявление коронавируса привезут в Украину; на срочном заседании правительства утвердили решение, которые накануне анонсировал президент Владимир Зеленский.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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