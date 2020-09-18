Факты ICTV — Выпуск 7:15 (18.09.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Президент Украины Владимир Зеленский дал правоохранителям во Львовской области две недели, чтобы преодолеть коррупцию; Украина на 13 месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом; в Запорожье автомобиль BMW врезался в рекламный щит, три человека погибли.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.
2020-09-18
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