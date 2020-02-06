Факты ICTV – Выпуск 7:45 (06.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: глава СБУ прокомментировал ситуацию вокруг обысков в редакции программы Секретные материалы; за два дня станут известны лауреаты Оскара; снова возросло число погибших от коронавируса – их уже 563.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-02-06
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