Факты ICTV — Выпуск 7:45 (09.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мир возмущен, как режим Александра Лукашенко обошелся с оппозиционеркой Марией Колесниковой; правительство Израиля готово направить свою полицию для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани; теперь на пляжах Турции носить маску обязательно.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.