Факты ICTV — Выпуск 7:45 (09.09.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мир возмущен, как режим Александра Лукашенко обошелся с оппозиционеркой Марией Колесниковой; правительство Израиля готово направить свою полицию для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани; теперь на пляжах Турции носить маску обязательно.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-09-09
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