Факты ICTV — Выпуск 7:45 (10.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российского оппозиционера Алексея Навального отравили усовершенствованной версией нерво-паралитического вещества Новичок; американский штат Калифорния продолжает пылать; фанаты Rolling Stones в восторге — в Лондоне открылся первый на планете магазин для поклонников группы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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