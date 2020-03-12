Факты ICTV — Выпуск 7:45 (12.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: медики в очередной раз напоминают об элементарных мерах безопасности от коронавируса; с 8 требований МВФ, Украине осталось выполнить 2. На это нужно 2-3 недели, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 7:15.

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