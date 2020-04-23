Факты ICTV — Выпуск 7:45 (23.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: болеть начали и животные. В Нью-Йорке заражения обнаружили у двух домашних котов; уничтожать плоды своего труда приходится сейчас итальянским фермерам. Из-за падения спроса, вызванного пандемией.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-04-23
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