Факты ICTV — Выпуск 7:45 (23.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: болеть начали и животные. В Нью-Йорке заражения обнаружили у двух домашних котов; уничтожать плоды своего труда приходится сейчас итальянским фермерам. Из-за падения спроса, вызванного пандемией.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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