Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: столица возвращается к привычной жизни после карантина; почему после семи лет войны до сих пор нет государственного реестра пропавших без вести украинских защитников; Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черновицкая области могут в ближайшее время выйти из красной зоны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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