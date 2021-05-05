Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.05.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: столица возвращается к привычной жизни после карантина; почему после семи лет войны до сих пор нет государственного реестра пропавших без вести украинских защитников; Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черновицкая области могут в ближайшее время выйти из красной зоны.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-05-05
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