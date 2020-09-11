Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за увеличения больных коронавирусом столица попала с желтой в более строгую оранжевую зону; США ввели персональные санкции против нардепа Андрея Деркача, за опубликованные им пленки с будто бы разговором Порошенко и Байдена; бывший политзаключенный Владимир Балух находится в медикаментозном сне, после операции на голове; Евросоюз продлил еще на полгода персональные санкции, введенные против России за нарушение территориальной целостности Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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