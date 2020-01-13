Факты ICTV – Выпуск 8:45 (13.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Иране не утихают антиправительственные митинги из-за сбитого украинского самолета, против людей применили оружие; как борются за свои законные выплаты вынужденные переселенцы; как стоматологические проблемы могут влиять на здоровье в целом и как заботиться о своей улыбке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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