Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Ірані не вщухають антиурядові мітинги через збиття українського літака, проти людей застосували зброю; як борються за свої законні виплати вимушені переселенці; як стоматологічні проблеми можуть впливати на здоров’я загалом і як дбати про свою посмішку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.01.2020)
Факти ICTV. Спорт (13.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.01.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка