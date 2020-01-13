Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Ірані не вщухають антиурядові мітинги через збиття українського літака, проти людей застосували зброю; як борються за свої законні виплати вимушені переселенці; як стоматологічні проблеми можуть впливати на здоров’я загалом і як дбати про свою посмішку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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