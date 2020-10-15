Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сотни новых случаев коронавируса уже зафиксировано на это утро; кроватей и медиков не хватает, в лабораториях очереди, а эпидемия Covid прогрессирует; смертельная опасность для людей на пляжах Одесской области от водорослей, Черное море покраснело — вода стала ядовитой, как и рыба.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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