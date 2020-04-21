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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за вспышки коронавируса Почаев закрывают. А карантин могут продлить до 12 мая; искусственный интеллект проследит за теми, кто на обсервации. Как в Украине и мире контролируют соблюдение правил изоляции; более двух десятков улиц планируют отремонтировать в этом году в столице; кто загрязняет реку Уды в Харьковской области и почему в опасности вся Восточная территория Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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