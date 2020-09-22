Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд отправил за решетку подозреваемого во взяточничестве нардепа Юрченко; шесть дней без еды и туалета. Почему несколько тысяч человек застряли на украинском-венгерской границе; не поделили урожай кукурузы. В Черкасской области вооруженные рейдеры пытались захватить поля.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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