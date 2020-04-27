Факты ICTV — Выпуск 8:45 (27.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина приближается к 9 тыс. выявленных случаев заболевания коронавирусом; больным в инфекционных отделениях нечего есть, как выживают пациенты; с начала эпидемии десятки львовских предпринимателей объединились: шьют маски, защитные экраны и помогают людям.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-04-27
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