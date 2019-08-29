Факты ICTV – Выпуск 8:45 (29.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагедия в Дрогобыче, восемь погибших под завалами, поисковые работы завершены; боевики всадили по КПВВ Майорское, когда там были гражданские; что планируют депутаты в свой первый рабочий день.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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