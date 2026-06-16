Украинцы, участвующие в программе Национальный кэшбек, интересуются судьбой выплат за апрель 2026 года. Ведь деньги должны поступить еще в конце мая, однако по состоянию на середину июня участники программы так и не получили средства.

К тому же близится конечный срок использования ранее начисленного кэшбека.

Почему не приходит национальный кэшбэк за апрель, читайте в нашем материале.

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Почему кэшбек за апрель 2026 года не приходит

Ранее в Минэкономики сообщали, что выплаты в рамках программы Национальный кэшбек за апрель 2026 года планируют провести в конце мая. Именно такой график озвучен для очередного этапа начислений.

Однако на середину июня участники программы так и не увидели средств на своих счетах. Пока неизвестно, почему не приходит кэшбек за апрель 2026 года. При этом официальных сообщений об отмене выплат или изменении графика начислений не обнародовали.

Также пока нет отдельных разъяснений от правительства о причинах возможной задержки. Поэтому украинцы продолжают обращаться за разъяснениями и проверять статус своих выплат в банковских приложениях и сервисах.

Дополнительную обеспокоенность вызывают сроки использования средств. Согласно условиям программы деньги, которые были начислены в рамках первого этапа Национального кэшбека, необходимо использовать до 30 июня 2026 года.

До истечения этого срока остается только две недели. В то же время выплаты за апрель, которые должны были поступить еще в конце мая, участники до сих пор не получили.

Когда будет выплата кэшбека за апрель 2026 года

Пока новой даты выплаты кэшбека за апрель правительство не называло. Известно лишь, что предварительно денежные средства планировали перечислить в конце мая.

По состоянию на 16 июня информации о переносе выплат или изменении механизма начисления нет. Потому причины задержки остаются неизвестными.

Участникам программы рекомендуют следить за сообщениями Министерства экономики и банков-партнеров, по которым осуществляется выплата средств.

В то же время в документах правительства уже определен график следующего этапа выплат. Согласно решению Кабинета Министров, кэшбек, начисленный за покупки в мае и июне 2026 года, планируется выплатить в конце июля. То есть, для этих двух месяцев уже предусмотрен отдельный этап начислений.

Программа Национальный Кэшбэк продолжает действовать, а решения об отмене апрельских выплат не принимались.

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